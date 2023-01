Calciomercato Roma: si raffredda la pista Karsdorp-Fulham

ESCLUSIVA LR24 - Rick Karsdorp è stato messo sul mercato dalla Roma, come annunciato dal gm Tiago Pinto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ma ad oggi il futuro del terzino olandese è tutt'altro che deciso. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, il Fulham avrebbe allentato l'interesse nei confronti del calciatore. La società inglese non sembra essere particolarmente convinta dell'acquisto a causa delle richieste della Roma, disposta a cedere il ventisettenne solamente a titolo definitivo e non intenzionata a cambiare strategia. Al momento quindi la pista che avrebbe portato Karsdorp a Craven Cottage si è raffreddata.

LR24