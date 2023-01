Calciomercato Roma: Shomurodov-Torino verso la fumata bianca. Sarà prestito con obbligo di riscatto

Eldor Shomurodov è pronto a lasciare la Capitale. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, il futuro dell'attaccante della Roma si avvicina alla definizione. Nelle ultime ore la trattativa con il Torino è entrata nella fase avanzata e le due società stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (numero di presenze e gol). La Roma non ha mai aperto al prestito con diritto di riscatto, motivo per cui il Torino sta spingendo fortemente per assicurarsi il calciatore con questa formula. Il ventisettenne era da tempo un obiettivo del club granata e i contatti si sono particolarmente intensificati in seguito all'infortunio di Pietro Pellegri. Shomurodov era seguito anche da altre società (Cremonese e Hellas Verona su tutte), ma la sua priorità è sempre stata quella di trasferirsi in Piemonte: la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. L'arrivo del centravanti uzbeko è legata alla cessione di Antonio Sanabria, che si concretizzerà nei prossimi giorni.

LR24