Calciomercato Roma, Pinto fa muro: Zaniolo via solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto sicuro. Domani possibile incontro con il Milan

La situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo diventa sempre più rovente. Il numero 22 della Roma ha chiesto la cessione e, nonostante le parole di José Mourinho, l'interesse di alcuni club si fa sempre più insistente. Oltre al Tottenham, infatti, anche il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa. I rossoneri hanno avuto un contatto con l'agente del calciatore nella giornata odierna e sarebbero pronti a presentare un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. Al momento però la Roma non è intenzionata ad accettare questo tipo di proposte: Tiago Pinto infatti non si sposta dalla sua posizione e vuole cedere il classe '99 solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto praticamente certo.

Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano, il Milan sarebbe pronto a formula un'offerta sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League a 15 più bonus. Nella giornata di domani la Roma potrebbe incontrare la società rossonera, dato che il 'Diavolo' sarà nella Capitale per disputare la partita di campionato contro la Lazio.

