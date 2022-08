Calciomercato Roma: piace Nandez, il Cagliari apre a un prestito con obbligo di riscatto

ESCLUSIVA LR24 - Nahitan Nández torna a frequentare le pagine del calciomercato della Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum e il conseguente ritorno di Tiago Pinto sulle tracce di un centrocampista. Il giocatore che compirà 27 anni a dicembre piace a Trigoria e il suo entourage si sta muovendo con il Cagliari per cercare di mettere in piedi una trattativa in questi ultimi giorni di mercato.

L'uruguaiano dei sardi partirebbe a titolo definitivo, magari in prestito con obbligo di riscatto, fanno sapere fonti vicine al club di Giulini.

LR24