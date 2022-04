Roma-Salernitana: Zaniolo verso la panchina. Felix provato nell'11 titolare

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Dopo il ko in casa del Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League, domani la Roma ospiterà la Salernitana in campionato alle 18.00 allo Stadio Olimpico.

Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, Nicolò Zaniolo, out contro Sampdoria e Bodo per un problema al flessore, domani dovrebbe partire dalla panchina. Nelle ultime prove di formazione José Mourinho, che non potrà contare su Pellegrini poiché squalificato, ha provato il giovane attaccante Felix Afena-Gyan nell'undici titolare.

LR24