Diawara rifiuta anche il Bordeaux: il Torino è in pole

ESCLUSIVA LR24 - Il futuro di Amadou Diawara appare sempre più lontano da Roma. A gennaio per lui c'è l'incognita della possibile convocazione con la Guinea per la Coppa d'Africa, ma dopo la possibile tappa in Camerun il centrocampista potrebbe anche cambiare squadra.

Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, nelle ultime ore si registra l'interesse del Torino per il centrocampista giallorosso. Intanto però si registra un nuovo rifiuto. Dopo i 'no' rifilati la scorsa estate a Galatasaray, Eintracht Francoforte e Wolverhampton, Diawara ha declinato anche una proposta del Bordeaux, che aveva fatto un tentativo per gennaio.