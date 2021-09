Roma-Udinese: staccati già 5mila biglietti

Dopo la gara di Conference League in programma giovedì in casa e la trasferta di Verona in campionato, la Roma tornerà a giocare davanti ai tifosi romanisti allo stadio Olimpico giovedì 23 settembre in occasione del match valido per la 5a giornata di campionato contro l'Udinese.

Al via oggi, dalle 12, la prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019/20 e, come appreso da LAROMA24.IT, sono stati già staccati in meno di due ore, sulla scia dell'entusiasmo dell'incredibile 2-1 al Sassuolo, 5mila biglietti.

LR24