ESCLUSIVA LR24 - In settimana incontro tra l'entourage di Pellegrini e la Roma: la trattativa per il rinnovo entra nel vivo

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - L'aveva anticipato Mourinho in conferenza stampa: "Il rinnovo è vicino, vuole far parte del nuovo progetto", aveva detto sul numero 7 della Roma alla vigilia della gara col Sassuolo. Col tecnico che poi aveva aggiunto: "Sono convinto che firmerà presto e posso dire che sarà il nostro capitano per tanti anni, affiancato da due bravi vice come Mancini e Cristante".

E così sarà, a quanto pare: in settimana infatti è previsto un incontro tra la dirigenza della Roma e l'entourage di Pellegrini, che fa parte della "GP Soccer and Management", capitanata da Giampiero Pocetta. In quest'occasione si entrerà nel vivo del rinnovo di contratto di cui ormai si discute da tempo. A breve, dunque, il matrimonio tra la Roma e il suo (nuovo) capitano tutto lascia intendere che sarà esteso oltre l'attuale scadenza, fissata al 30 giugno del prossimo anno.

LR24