Ag. ZANIOLO a LR24.IT: "Rinnovo? Ci sarà modo e tempo. Ora Nicolò è concentrato solo sul campo"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - L'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di LAROMA24.IT. Tra i vari temi toccati, il procuratore del calciatore ha parlato della condizione del giovane attaccante ed anche del tanto chiacchierato rinnovo. Queste le sue parole:

Come sta Nicolò?

"Vederlo tornare a segnare con la maglia della Roma è stato emozionante come il suo ritorno in Nazionale. Non avevo dubbi sul suo rientro in campo perché il recupero è stato ancora più faticoso dell'infortunio precedente. Forse su alcuni quotidiani ho letto qualche critica di troppo, ricordiamoci che Nicolò ha iniziato ad allenarsi con il pallone intorno a luglio scorso, la condizione ottimale arriverà, ci vuole solo tempo. Quello che conta è la fiducia dei compagni di squadra e dell'allenatore".

Si parla sempre di rinnovo...

"In realtà stiamo pensando al campo. Per il resto ci sarà modo e tempo per parlare con il club. Quello che conta adesso è tornare ad essere protagonisti nella Roma di Mou".

Domenica c'è il derby, non una partita qualsiasi...

"Sono queste le partite che fanno grande un campione, sa cosa vuol dire per i tifosi il derby. C'è massima concentrazione".

Visto che lo conosce bene, cosa pensa di Mourinho?

"Mou è un marchio di garanzia e sono certo che con il tempo necessario porterà la Roma ai massimi livelli".

