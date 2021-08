Calciomercato Roma: si insiste per Botman. Ipotesi prestito per Kumbulla, ma l'entourage smentisce

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Dopo il colpo Abraham dal Chelsea, negli ultimi giorni di mercato la Roma cerca un rinforzo in difesa. Stando alle informazioni raccolte da LAROMA24.IT, il club giallorosso insiste per Sven Botman, centrale olandese classe 2000, di piede mancino e in forza al Lille.

L'intenzione della Roma è, infatti, di avere a disposizione un difensore centrale in più e, al limite, dare più minutaggio a Marash Kumbulla trovando una sistemazione in prestito nelle ultime ore di mercato. Ma arrivano smentite dall'entourage del difensore albanese: filtra, invece, la convinzione che José Mourinho punti sull'ex Verona.

