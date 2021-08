Calciomercato Roma: proposto van de Beek a Tiago Pinto. Ma i giallorossi cercano un giocatore con caratteristiche diverse

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Nelle ultime ore di calciomercato, che in Italia chiuderà i battenti alle 20.00, si discute della casella del centrocampista in casa Roma, non riempita in questa sessione.

A Tiago Pinto è stato proposto Donny van de Beek: come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, l'olandese classe '97 ex Ajax ed ora ai margini del Manchester United è stato offerto in queste ultime ore di trattative alla Roma, che avrebbe potuto prenderlo anche solo in prestito. Ma, come noto, il club giallorosso sta cercando un giocatore che ricopra un ruolo diverso in mezzo al campo.

LR24