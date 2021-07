Ritiro Roma: prevista la presenza dei Friedkin per l'amichevole contro il Siviglia

LAROMA24.IT - Continua il ritiro portoghese della Roma, sotto la supervisione speciale della proprietà: Dan e Ryan Friedkin si trovano infatti in Algarve, dove la squadra è impegnata per preparare la prossima stagione, e nella giornata di oggi hanno assistito a gran parte dell'allenamento dell'Estadio Municipal dalla saletta presente nell'unica tribuna dell'impianto. Secondo quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it, i Friedkin assisteranno anche all'amichevole di domani sera a Faro contro il Siviglia. Intorno a Dan e Ryan Friedkin rimane la massima discrezione, con riserbo mantenuto anche sugli spostamenti dei due, che tendono a mantenere le distanze dal gruppo squadra.

PROGRAMMA DEL GRUPPO - Intanto, dopo un giro di tamponi in vista della sfida di domani - i calciatori sono comunque tutti vaccinati - e la seduta mattutina, il pranzo della squadra è previsto per le 13 ora locale. Pomeriggio libero per i giocatori, che hanno comunque ricevuto direttive di rimanere nelle immediate adiacenze dell'hotel.

LR24