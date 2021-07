Calciomercato Roma: Kumbulla tenuto in grande considerazione dallo staff tecnico. Nessuna idea di cambiare aria

La Roma continua a lavorare per definire la rosa da mettere a disposizione di Josè Mourinho per la stagione alle porte. E uno dei punti fermi è Marash Kumbulla. Stando a quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it, il calciatore è "superconsiderato" da parte dello staff tecnico. Nessun discorso intavolato dall'entourage del giocatore con altri club per lasciare la capitale, dove Kumbulla si trova benissimo. Da scartare dunque anche l'ipotesi che siano andati in scena contatti con il Torino: negli ultimi giorni era infatti circolata l'indiscrezione che il difensore ex Hellas Verona potesse essere coinvolto nella trattativa per portare in giallorosso Andrea Belotti e tornare così alla corte di Ivan Juric, che lo ha lanciato in Serie A nella stagione '19/'20.

LR24