Ag. PASTORE a LR24: «Galatasaray e Fenerbahce? Ad oggi non c'è nulla»

ESCLUSIVA LR24.IT - Si avvicina il mercato e si torna a parlare di Javier Pastore in uscita dalla Roma. Dopo 3 mesi di riabilitazione in Spagna a Barcellona e l'operazione in artroscopia per cercare di risolvere definitivamente il problema all'anca, l'argentino è tornato nella capitale lo scorso novembre e ha ricominciato ad allenarsi, seppur solo in modo individuale. Si parla dell'interesse di club sauditi e del Qatar oltre alle due squadre turche Galatasaray e Fenerbahce per lui. La redazione de LAROMA24.IT, ha contattato in esclusiva, Marcelo Simonian per sapere cosa c'è di vero circa questi rumors. "Non è vero. Queste potrebbero essere delle possibilità, ma ad oggi non c'è niente".