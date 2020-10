Calciomercato Roma: tentativo last-minute per Bernard dell'Everton, operazione da 7 milioni

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Ore frenetiche in casa Roma per assicurare a mister Fonseca gli ultimi rinforzi. Attenzione sull'esterno: imminente la cessione di Perotti al Fenerbahce, in salita il ritorno di Stephan El Shaarawy. Ma il club giallorosso, nel caso in cui non riesca a chiudere per il ritorno del 'Faraone', ha già pronta un'alternativa.

Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, il club giallorosso sta effettuando in queste ore un tentativo per Bernard Duarte, centrocampista brasiliano classe '92 e già allenato da Fonseca ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Bernard, da due anni in forza all'Everton, arriverebbe a titolo definitivo. Le cifre complessive dell'operazione si aggirano intorno ai 7 milioni.

PR