Zaniolo: domenica mattina l’operazione a Innsbruck. Per la riabilitazione si valuta l’Isokinetic Bologna

Nicolò Zaniolo ha scelto la clinica Gelenkpunkt di Innsbruck per operarsi al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del crociato rimediata lunedì scorso durante Olanda-Italia. L’entourage del giocatore ha avuto ottime recensioni sulla clinica austriaca da parte di club come Bayern Monaco e Manchester City. Il centrocampista, al momento molto più tranquillo e sereno rispetto al giorno dopo l’infortunio, finirà sotto i ferri domenica mattina intorno alle 8.30. Per la riabilitazione post operatoria si stanno valutando altre ipotesi oltre a quella di rimanere nella Capitale:

ad esempio, insieme alla società giallorossa, si sta pensando alla clinica Isokinetic Bologna, centro privato di riablitazione sportiva e ortopedica.

PR