Calciomercato Roma, niente prestito per Borja Mayoral: il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo, operazione da 15-18 milioni

ESCLUSIVA LAROMA24.IT (Paolo Rocchetti) - Chiusa la telenovela con protagonisti Edin Dzeko ed Arek Milik, ora la Roma sonda il mercato alla ricerca di un vice attaccante da affiancare al bosniaco. Il nuovo profilo, circolato ieri in orbita giallorossa, è quello di Borja Mayoral, classe 1997 di proprietà del Real Madrid.

Come raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, da quanto emerge dall'entourage dello spagnolo il Real non avrebbe aperto alla possibilità di privarsi di Borja Mayoral in prestito - in questo caso il giocatore, essendo in scadenza di contratto a giugno 2021, avrebbe dovuto rinnovare con il Real almeno per un anno per poi trasferirsi in prestito -, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro.