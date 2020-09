Calciomercato Roma: i giallorossi tornano prepotentemente su Smalling. Intermediari al lavoro per formulare una nuova proposta

Nonostante l’arrivo nella Capitale di Kumbulla, la Roma non ha ancora mollato Chris Smalling. I giallorossi, secondo quanto si apprende, stanno riprovando l’offensiva per il difensore del Manchester United. I Red Devils un paio di giorni fa hanno rifiutato i 9,5 milioni più 2 di bonus proposti dalla Roma, continuando a chiederne 20, ma proprio in queste ore gli intermediari sono al lavoro per formulare una nuova proposta che soddisfi gli inglesi e che regali a Fonseca il centrale tanto richiesto

