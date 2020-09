Calciomercato Roma: Florenzi al PSG per 0,5 (prestito) + 9 milioni di euro (riscatto). Lucci unico 'titolare' dell'operazione

È atterrato in tarda mattinata a Parigi per effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con il Paris Saint Germain: Alessandro Florenzi lascia ancora la Roma (dopo il prestito della scorsa stagione al Valencia) e sceglie la Francia per tornare protagonista. Le cifre definitive dell’affare sono di 500mila euro per il prestito oneroso e 9 milioni per (l'eventuale) riscatto.

Sul giallorosso c'era anche, come noto, l'Everton di Carlo Ancelotti, interessato ad acquisire il laterale a titolo definitivo, ma la mancata ‘uscita’ di un giocatore nello stesso ruolo ha rallentato l’affondo decisivo.

Il Psg, con cui l'agente di Florenzi Alessandro Lucci si è messo in contatto la scorsa settimana, ha subito richiesto il giocatore e la trattativa è decollata in poche ore, senza l'ausilio di intermediari (si paventava di un ruolo attivo di Gabriele Giuffrida, da qualche mese molto vicino alle trattative di mercato della Roma). Fondamentale per la conclusione dell’affare anche il ruolo del ds dei parigini Leonardo, estimatore dell'ex capitano giallorosso già ai tempi in cui era dirigente del Milan. L'accordo prevede inoltre un anno in prestito e un quadriennale nel caso in cui venga finalizzato l'acquisto nella stagione 2021/2022

LR24