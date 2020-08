Calciomercato Roma: incontro per Kolasinac la prossima settimana. Possibile prestito con obbligo di riscatto

Torna in auge un nome spesso accostato alla Roma negli ultimi anni: si tratta di Sead Kolasinac, nel 2017 acquistato dall'Arsenal col quale ha un contratto fino al 2022. La prossima settimana è in programma un incontro con gli emissari del classe 1993, laterale sinistro e all'occorrenza centrale, e la dirigenza giallorossa.

Potrebbe essere lui il sostituto di Kolarov prossimo al trasferimento all'Inter per una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro. Per il bosniaco, nato in Germania, possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto.

