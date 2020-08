Calciomercato Roma: brusca frenata per Jesus al Cagliari. Troppo alte le richieste economiche del difensore

ESCLUSIVA LR24.IT (Paolo Rocchetti) - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, da fonti vicine al club sardo, il passaggio di Juan Jesus al Cagliari avrebbe subito un brusco rallentamento dovuto alle richieste economiche del giocatore più le ricche commissioni all'entourage del difensore. In giallorosso il brasiliano, percepisce circa 2,2 milioni di euro con contratto in scadenza a giugno 2021. Il Cagliari proporrebbe al ragazzo un triennale da 1,9 milioni. Tra il club di Giulini, e i giallorossi invece, non ci sarebbe alcun problema per trovare un accordo economico.