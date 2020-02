Calciomercato Roma: fari puntati su William Saliba, Wesley Fofana e Ismaël Aaneba

ESCLUSIVA LR24.IT - La sessione di calciomercato invernale si è conclusa pochi giorni fa, ma la Roma rimane attiva: continua infatti il lavoro di monitoraggio di giovani che abbiano già maturato una discreta esperienza in prima squadra, in linea con la politica annunciata dal club. Particolare attenzione è rivolta al calcio d'oltralpe, con alcuni osservatori giallorossi che negli ultimi tempi hanno presenziato ad alcune partite per visionare da vicino diversi profili, tra i quali tre in particolare.

Il primo è quello di William Saliba, classe 2001, centrale difensivo prevalentemente impiegato sul centro-destra della linea arretrata, di proprietà dell'Arsenal e lasciato in prestito al Saint Etiènne, club da cui proviene. Il diciannovenne è stato acquistato dai gunners in estate per circa 30 milioni ed ha collezionato 7 presenze in questa stagione.

Altro profilo visionato è quello di Wesley Fofana, altro centrale difensivo prodotto del vivaio del Saint Etiènne. Il classe 2000 in stagione ha accumulato 10 presenze ed un gol.

Piace anche Ismaël Aaneba, terzino destro classe '99 in forza allo Strasburgo, con contratto in scadenza a giugno. Per lui due presenze in stagione, collezionate entrambe in Coppa di Francia.

MDR