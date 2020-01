Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, sembra decisa la virata verso Suso viste le difficoltà per Politano. L'attaccante nerazzurro infatti sembra vicino al Napoli con i partenopei che potrebbero girare Llorente proprio all'Inter. In salita però la strada anche per l'attaccante spagnolo, visto che la Roma punta a un prestito mentre i rossoneri vorrebbero stabilire già una cifra per il riscatto o cederlo a titolo definitivo.

Paolo Rocchetti