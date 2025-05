Il mercato si avvicina e il club giallorosso ha iniziato a sondare i vari agenti facendo richieste specifiche per la prossima stagione. Un'ala sinistra che prediliga giocare con il piede destro, un difensore centrale giovane e affidabile e infine un vice Dovbyk di qualità per aumentare gol e concorrenza in attacco. La Roma al momento, starebbe studiando diversi profili in Bundesliga e in Ligue 1.

