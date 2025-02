Potrebbe non fermarsi a Nelsson il mercato invernale della Roma. Secondo quanto appreso da LAROMA24.IT, infatti, nelle ultime ore di mercato è stato offerto al ds giallorosso Ghisolfi anche Juan Bernat, terzino sinistro ora in prestito al Villarreal ma di proprietà del Psg con cui ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club giallorosso la sta valutando come operazione last minute, soprattutto per permettere ad Angelino di rifiatare vista anche la partenza di Dahl.

LR24