Dybala-Roma: l'argentino vuole restare in giallorosso ma attende risposte dal club. Intanto Antun si defila...

A scuotere la settimana che porta all'esordio in campionato contro il Cagliari, c'è il caso Paulo Dybala, al centro di voci di mercato che lo vogliono verso l'Arabia. Intorno alla Joya, nel frattempo, qualcosa si muove. Secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, il calciatore non è più rappresentato dallo storico agente Jorge Antun. Ad assumere la sua procura è ora Carlos Novel, ma non si tratta di una notizia rivoluzionaria, dato che l'agente per anni ha affiancato lo stesso Antun nella gestione dell'argentino.

Non è un segreto che c'è in ballo questa offerta araba (da parte dell'Al-Qadsiah). Paulo, che ha detto 'no grazie' almeno un paio di volte, si aspettava probabilmente un'altra gestione della situazione e un altro trattamento da parte del club. Lui, e il suo entourage, sono in attesa e vogliono capire le reali intenzioni della Roma.

Non felicissimo il giocatore (eufemismo), ma non si può dire contento neanche De Rossi, che a meno di una settimana dalla prima di campionato è costretto a gestire una situazione inaspettata e che vede implicato il giocatore di maggior tasso tecnico e pedigree di tutta la rosa.

LR24