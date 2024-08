Dybala-Roma: l'agente arrivato oggi nella capitale

Arrivano novità sul fronte Dybala. L'agente dell'argentino, Carlos Novel, è sbarcato a Roma. Il suo arrivo era previsto per assistere all'esordio del giocatore a Cagliari, ma dopo le ultime vicissitudini il suo viaggio in Italia assume anche un altro valore. Il procuratore, infatti, attende un cenno dal club per un incontro nei prossimi giorni. Dybala ha rifiutato diverse volte le avances arabe (l'ultima quella dell'Al-Qadsiah). Il giocatore si aspettava un'altra gestione della situazione e un altro trattamento da parte del club, per questo motivo è in attesa di capire le reali intenzioni della Roma.

LR24