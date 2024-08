Calciomercato Roma: per Smalling si sonda il terreno con Borussia Dortmund, Stoccarda ed Eintracht

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Rientrato l'allarme Paulo Dybala, ora la Roma ha bisogno di cedere per poter tornare ad operare sul mercato. Tra gli esuberi ci sarebbe anche Chris Smalling. Il difensore inglese, che ha già rifiutato la proposta arrivata dall'Arabia Saudita, non sembrerebbe rientrare nel progetto tecnico giallorosso e per lui si cercano degli acquirenti. La società capitolina sta dunque sondando il terreno in Bundesliga, più precisamente con Borussia Dortmund, Stoccarda ed Eintracht Francoforte per la cessione del classe 1989.

LR24