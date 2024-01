Calciomercato Roma: occhi dalla Premier League su Spinazzola. Il club giallorosso vuole monetizzare

Non soltanto l'arrivo di Huijen, la Roma in queste ore sta lavorando anche al mercato in uscita. Sull'uscio c'è anche Leonardo Spinazzola, con il contratto in scadenza a giugno e con la valigia in mano. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, infatti, oltre alle voci arabe, anche un paio di club di alta classifica in Premier League hanno bussato per l'esterno sinistro. L'obiettivo del club giallorosso è riuscire a monetizzare un minimo per evitare di perderlo a zero il prossimo giugno.

LR24