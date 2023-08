Calciomercato Roma: nessun viaggio a Londra per la CEO Souloukou

La dirigenza della Roma continua a lavorare per regalare a Mourinho il nuovo centravanti. Nelle ultime ore era emersa la notizia di un viaggio della CEO Lina Souloukou a Londra in missione per Romelu Lukaku, ma secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, non c'è stato alcun viaggio nella capitale britannica da parte di Lina Souloukou, che anche oggi è al lavoro a Trigoria.

