Calciomercato Roma: il PSG punta alla permanenza di Renato Sanches

Piazzati gran parte degli esuberi, la Roma può concentrarsi ora sul mercato in entrata. L'obiettivo del club è quello di regalare a Mourinho un nuovo rinforzo a centrocampo. Accanto al nome di Frattesi circola con sempre più insistenza quello di Renato Sanches. Il centrocampista del PSG classe 1997 piace al club giallorosso e soprattutto al general manager Tiago Pinto. Secondo quanto appreso da la redazione de LAROMA24.IT, però, da fonti dirigenziali del club parigino arrivano smentite sulla sua possibile cessione: il giocatore non è nella lista dei partenti del Psg e il club è ben felice di tenerlo in squadra.

LR24