Calciomercato Roma, attesa la prossima settimana la risposta di Ndicka. Sul giocatore anche Barcellona e Tottenham

È Evan Ndicka il grande obiettivo per la difesa della Roma. Il club giallorosso si è mosso prima di tutti gli altri per l'ormai ex difensore dell'Enitracht Francoforte: il giocatore ha parlato con Mourinho, come anche con altri allenatori, mostrando gradimento per il progetto del club, che ha messo sul piatto un contratto di 5 anni. Come filtra dall'entourage del ragazzo, è attesa la prossima settimana la risposta definitiva del francese, che oltre al Milan, piace anche a Barcellona e Tottenham.

LR24