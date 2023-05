Roma a Bologna con Svilar, Missori e Tahirovic

Il monitoraggio atletico evidenzia nella Roma la necessità di fare riposare alcuni titolari con le gomme a terra. Più che scelta, necessità. A Bologna spazio alle seconde linee. Lo decide il GPS. Affinché i più stanchi ritrovino non la forma smagliante, impossibile in questo periodo dell'anno, ma quantomeno uno stato accettabile per difendere giovedì prossimo il vantaggio maturato all'andata contro il Bayer. Dentro Svilar, fuori Rui Patricio, più che altro per evitare inconvenienti fisici per il portoghese al Dall'Ara. Dentro Missori, perché Mancini risulta essere uno dei più stanchi. Dentro Tahirovic, perché Matic va preservato in una teca di cristallo fino a Leverkusen. Sono loro le novità di Bologna-Roma, a cui aggiungere altre seconde linee di questa stagione. A cominciare da Solbakken.

