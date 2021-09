Stadio Roma, Gualtieri: "Tor Vergata? I romanisti meritano rispetto. No ad urbanistica elettorale" (VIDEO)

In attesa che domenica e lunedì si voti nella Capitale per eleggere il nuovo sindaco della città, il tema relativo alla costruzione dello stadio della Roma resta centrale nel dibattito pubblico. Stando alle indiscrezioni raccolte da LaRoma24.it sembra che per il PD l'area più idonea alla costruzione sia quella di Tor Vergata. Non risponde a questa voce però il candidato democratico Roberto Gualtieri, che raggiunto dalla nostra redazione annuncia che lavorerà al progetto solo in caso di elezione per non illudere i romani. Queste le sue parole.

Conferma che per lo stadio della Roma avete scelto l'area di Tor Vergata?

Io ho detto no all'urbanistica elettorale. I romani e i romanisti sono stati già abbastanza presi in giro. Ogni candidato si inventa un'area e non è serio. Il sindaco si siede, guarda le carte, studia bene e quando dice un'area è quella. Non è una cosa che si fa in campagna elettorale.