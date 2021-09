Roma-Sassuolo, venduti 24.300 biglietti: esauriti Curva Sud e Distinti Sud. Già 17.000 per il CSKA Sofia

Finita la sosta, si torna in campo, con la Roma impegnata domenica sera contro il Sassuolo, per la terza gara interna della stagione tra campionato e coppe. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, per la gara contro gli emiliani sono stati venduti 24.300 biglietti: esauriti Curva Sud e Distinti Sud.

Aggiornamento anche per quanto riguarda l'esordio in Conference League contro il CSKA Sofia in programma il 16 settembre alle 21: venduti 17.000 tagliandi, già esaurita la Curva Sud.