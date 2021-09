Roma-Empoli: 27.500 biglietti venduti. Si valuta la possibilità di spostare il settore ospiti per farlo utilizzare ai tifosi giallorossi

C'è sempre una grande fame di Roma nei tifosi giallorossi. Anche in vista del match contro l'Empoli, infatti, si verso il tutto esaurito: sono 27.500 i biglietti venduti. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, inoltre, vista l'alta richiesta, si sta valutando, insieme alle autorità competenti, la possibilità di poter spostare il settore riservato agli ospiti per poterlo utilizzare per i tifosi giallorossi.

