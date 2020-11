KRÖSCHE a LR24.IT: "Resterò al Lipsia"

LR24.IT - Con la nomina a direttore generale di Tiago Pinto, Markus Krosche, ds del Lipsia, si allontana definitivamente dalla Roma. Il nome del dirigente Red Bull, nelle ultime settimane, sembrava potesse essere uno dei papabili per la scrivania di Trigoria. Come raccontato alla redazione de LAROMA24.IT, però, il suo destino è quello di rimanere in Germania: "Resterò al Lipsia", ha dichiarato. Da capire ora se Tiago Pinto verrà affiancato da un altro dirigente o se sarà lui il deus ex machina dell'area sportiva giallorossa.

