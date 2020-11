Coronavirus: per Kumbulla nuovo tampone domani

Arrivato nella finestra del calciomercato estivo, Marash Kumbulla ha collezionato otto presenze con la maglia della Roma tra campionato ed Europa League prima di essere fermato dal Covid-19. Il difensore, risultato positivo al virus il 10 novembre, non si è ancora negativizzato ma domani scadono i 21 giorni di isolamento e, come previsto dal protocollo, Kumbulla potrà interromperlo. Per lui domani, stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione de LAROMA24.IT, è previsto un nuovo tampone.

LR24