Casting As Roma: Campos sempre più vicino come nuovo ds

Terminato il primo mercato dell'éra Friedkin, la nuova proprietà giallorossa si è messa al lavoro per tirar su un nuovo organigramma societario dove resta vacante la poltrona di direttore sportivo dopo l'addio di Petrachi nella scorsa primavera.

Da quanto apprende la redazione de LAROMA24.IT, il nome caldo per prendere in mano la gestione sportiva di Trigoria è quello di Luis Campos, portoghese come Fonseca, che dopo l'esperienza al Monaco, dal 2017 collabora con il Lille. Nelle scorse settimane, il dirigente residente a Monte Carlo ha incontrato i Friedkin e ormai ne fa solo una questione di tempo prima di salire al timone della nuova Roma. E visto che "la fretta non porta a fare le cose come devono essere fatte, ci vuole pazienza", basta aspettare, ormai non molto, per scoprire il nome di chi guiderà sportivamente il progetto della Roma dei Friedkin.

PR