Ag.BERNARD a LR24: "A gennaio possibile nuovo tentativo della Roma, può partire per 7 milioni"

ESCLUSIVA LR24.IT - Il mercato giallorosso si è chiuso all'ultimo minuto con l'arrivo di Chris Smalling ma di arrivi in casa Roma ci poteva essere anche quello del brasiliano Bernard dell'Everton. La redazione de LAROMA24.IT, ha contattato, Adriano Spadoto agente del giocatore per farsi raccontare i retroscena che hanno visto il suo assistito vicino ai giallorossi.

Perchè Bernard non è venuto alla Roma?

Abbiamo provato a convincere l'Everton a lasciarlo partire, ma il club inglese non era d'accordo. Nemmeno in prestito.

A gennaio ci riproverete?

Penso di sì, il giocatore potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7 milioni

