AG. ZANIOLO a LR24: "Il recupero procede alla grande. Nazionale? Il prossimo anno ci sarà"

ESCLUSIVA LR24.IT - Nicolò Zaniolo sta continuano il recupero dall'infortunio tra le mura di casa. Passando il tempo come molti giocatori in questa quarantena, sfidandosi a colpi di 'storie' Instagram. Abbiamo chiesto al suo agente, Claudio Vigorelli come sta procedendo il recupero del suo assistito. Queste le sue parole:

Come sta Nicolò?

Siamo contenti di come sta procedendo alla grande il suo recupero. Ha trovato nella famiglia un punto di forza importante.

L'Europeo è stato spostato al prossimo anno per la pandemia mondiale causata dal Coronavirus

Nicolò tiene tanto alla maglia della Nazionale e malgrado la situazione terribile che stiamo vivendo, con lo spostamento alla prossima stagione farà, con ogni probabilità, parte dei convocati alla competizione l'anno prossimo

Se il campionato dovesse riprendere a metà maggio ci sarebbe la possibilità di vederlo in campo?

Fare previsioni oggi, è davvero difficile. Bisogna continuare a mantenere alta la concentrazione sul recupero graduale dall'infortunio senza illudere nessuno, ma consapevoli di essere pronti per la nuova stagione.

Paolo Rocchetti