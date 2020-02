Dopo l’incessante sostegno dei tifosi durante la gara della Ghelamco Arena, i romanisti sono pronti a dare spettacolo anche nel settore ospiti del Sánchez Pizjuán di Siviglia. Come appreso dalla redazione de LAROMA24 saranno poco più di duemila i biglietti messi a disposizione dalla società spagnola per i tifosi che decideranno di seguire la Roma nella trasferta del 12 marzo in Andalusia. Le informazioni per acquistare i tagliandi saranno rese note nei prossimi giorni.

