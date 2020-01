Calciomercato Roma, retroscena Cutrone: proposto a Petrachi prima dell'accordo con la Fiorentina

Nelle ultime ore la Fiorentina, dopo aver mostrato interesse anche verso Kalinic, ha trovato un accordo con il Wolverhampton per riportare in Italia Patrick Cutrone, che in Premier fin qui ha trovato poco spazio con il tecnico Espirito Santo (appena 2 gol in 12 presenze). C'è però un retroscena legato all'ex attaccante del Milan: secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, infatti, il centravanti sarebbe stato proposto anche alla Roma. Il ds Petrachi non aveva scartato l'ipotesi, prendendosi però del tempo vista l'impossibilità di operare sul mercato in entrata prima delle cessioni. È stato decisivo, alla fine, l'inserimento della Fiorentina, che si è assicurata il classe '98 sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 18 milioni.

LR24