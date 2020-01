Calciomercato Roma: nel mirino il classe 2002 Kalimuendo Muinga. Il Psg chiede 10 milioni, cifra ritenuta alta dai giallorossi (VIDEO)

ESCLUSIVA LAROMA24.IT (Paolo Rocchetti) - Finora nessuna operazione di mercato da parte della Roma né in entrata né in uscita, ma i giallorossi guardano sempre al mercato dei giovani e avrebbero da tempo fatto visionare un talento francese del Paris Saint Germain: Arnaud Kalimuendo Muinga. Appena 17 anni del 2002, gioca dell'under 19 del club transalpino con già all'attivo un paio di apparizioni in prima squadra e 9 gol e 1 assist in 10 partite di Youth League. In campionato 14 reti e 6 assist per lui. Fa già parte della nazionale Under 18 francese e ha vinto il torneo di Limoges, vincendo il premio di miglior giocatore e capocannoniere. Con l'Under 17 in Brasile è stato premiato come terzo miglior giocatore della competizione, siglando 5 reti.

Guadagna all'incirca 200 mila euro l'anno. La valutazione che fa il Psg di Leonardo è di circa 10 milioni, cifra ritenuta al momento troppo alta dalla Roma che lo segue già da un paio di stagioni.