Roma Femminile: cena di Natale in centro. Presenti Baldissoni e Zubiria (FOTO)

DA VIA DEL TRITONE EMANUELE ZOTTI - È andata in scena questa sera al palazzo de La Rinascente di via del Tritone la cena di Natale dell’As Roma Femminile. Le calciatrici hanno approfittato della serata per scambiarsi gli auguri di Natale e brindare prima di godersi le vacanze che dureranno fino a gennaio. All’evento oltre alla squadra (assente Andressa volata in Brasile) e alla coach Betty Bavagnoli hanno partecipato anche il vicepresidente Mauro Baldissoni, Manolo Zubiria e Sebino Nela.

Durante la serata Baldissoni ha tenuto un discorso di fine anno, concluso con l’applauso dei presenti.