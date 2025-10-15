Torna Massa dopo quasi un anno: la Roma non vince da 7 partite. Ma l'ultimo ko dell'Inter con l'arbitro fu proprio contro i giallorossi

Sarà Davide Massa l'arbitro dell'attesissimo big match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di Serie A. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 32esima volta in carriera e la squadra capitolina rappresenta la seconda più arbitrata alle spalle della Lazio (33 precedenti).

Nonostante i tantissimi incroci, il fischietto della sezione di Imperia non dirige la Roma da quasi un anno e l'ultima incontro risale al 24 novembre 2024 in occasione di un Napoli-Roma terminato 1-0 per i padroni di casa. Il bilancio per i giallorossi non è molto positivo, dato che l'ultima vittoria con Massa risale al 1° ottobre 2022 (Inter-Roma 1-2) e nelle successive sette gare sono arrivate 4 sconfitte e 3 pareggi. Il conteggio totale recita 10 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte e fu proprio lui ad arbitrare Roma-Inter della passata stagione (0-1 per i nerazzurri con gol di Lautaro Martinez).

30 i precedenti tra l'arbitro classe '81 e la Beneamata e il bilancio parla chiaro: 20 successi, 5 pareggi e 5 ko. L'ultima sconfitta dell'Inter con Massa risale però proprio a una sfida contro la Roma e coincide anche con l'ultima vittoria dei capitolini: in quell'occasione i giallorossi vinsero 1-2 in casa della squadra lombarda grazie alla rimonta firmata da Paulo Dybala e Chris Smalling.

LR24