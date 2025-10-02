Torna Colombo dopo Roma-Juventus: giallorossi imbattuti in 6 precedenti. Zero vittorie per la Fiorentina

Sarà Andrea Colombo l'arbitro di Fiorentina-Roma, partita valida per la sesta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Artemio Franchi. Il fischietto della sezione di Como incontrerà i giallorossi per la settima volta e in sei precedenti la formazione capitolina non ha mai perso, ottenendo tre vittorie (0-1 contro il Torino, 2-1 contro il Lecce e 2-0 contro il Napoli) e tre pareggi (2-2 contro la Salernitana e doppio 1-1 contro la Juventus). L'ultima partita risale al 6 aprile, quando la Roma pareggiò allo Stadio Olimpico contro la Vecchia Signora.

Negativo, invece, il bilancio della Fiorentina con l'arbitro classe '90: nei tre precedenti la Viola non ha mai vinto, collezionando due pareggi (1-1 contro la Lazio e 2-2 contro il Monza) e una sconfitta (2-1 contro il Napoli).

