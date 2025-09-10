Torna Ayroldi dopo 2 anni: Roma sempre vittoriosa all'Olimpico. Due successi consecutivi per il Torino, ma in trasferta solo sconfitte

Sarà Giovanni Ayroldi l'arbitro della partita tra Roma e Torino, valida per la terza giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Molfetta torna a dirigere i giallorossi dopo quasi due anni: l'ultimo incontro, infatti, risale alla vittoria dei capitolini per 1-0 contro il Monza datata 22 ottobre 2023. In totale sono cinque i precedenti con la Roma: 3 vittorie (tutte in casa: Roma 5-2 Benevento, Roma 2-0 Empoli e Roma 1-0 Monza), 1 pareggio (Sassuolo 1-1 Roma) e 1 sconfitta (Fiorentina 2-1 Roma).

Cinque anche gli incroci tra Ayroldi e il Torino, con il bilancio che recita 3 vittorie (una in Coppa Italia ai rigori contro la Cremonese) e 2 sconfitte (entrambe in trasferta per 1-0 contro Inter e Milan). Il trend è cambiato in positivo nelle ultime due partite, dato che i piemontesi sono reduci da due successi consecutivi (2-0 contro il Lecce e 1-0 contro il Como).

LR24