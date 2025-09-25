Roma imbattuta con Feliciani: arbitrò il 6-1 dell'Atalanta di Gasp contro il Verona. Zero vittorie per gli scaligeri

Domenica alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma ed Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A, e la sfida è stata affidata all'arbitro Ermanno Feliciani. Il fischietto della sezione di Teramo incontrerà i giallorossi per la quarta volta in carriera e il bilancio è positivo: 2 vittorie (1-0 con il Genoa agli ottavi di Coppa Italia 2022/23 e il 3-0 contro l'Udinese nella Serie A 2024/25) e un pareggio (2-2 contro la Salernitana in campionato).

Malissimo, invece, l'Hellas Verona nei precedenti con il direttore di gara classe '91: 2 sconfitte (1-0 contro la Juventus nella stagione 2023/24 e 6-1 proprio contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nello scorso campionato) e un pareggio (0-0 contro il Torino).

LR24