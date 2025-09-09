Mancini rompe l'astinenza: dopo quasi un anno un romanista torna titolare in Nazionale. L'ultimo era stato Pellegrini a ottobre 2024

LAROMA24.IT - Il cambio di CT ha riaperto le porte della Nazionale a Gianluca Mancini, ieri titolare nella sfida vinta per 5-4 su Israele. Il difensore romanista è rimasto in campo per tutta la gara, chiudendo anche con una vistosa fasciatura alla testa dopo un taglio rimediato in un contrasto. La sua presenza ha rotto un'astinenza particolare: dopo quasi un anno un giocatore della Roma è tornato titolare nella Nazionale italiana.

Non accadeva infatti dal 10 ottobre del 2024, quando Pellegrini fu schierato con la maglia numero 10 all'Olimpico contro il Belgio, al fianco o a supporto di Retegui. Finì presto, con l'espulsione al 40' del numero 7 romanista che da lì in poi finirà fuori dalle preferenze di Spalletti. Tra i convocati dello scorso inverno era rimasto Pisilli, riempiendo la casella che era stata di Cristante agli Europei, senza però mai partire dal 1'.

Sono serviti 333 giorni per rivedere un giocatore romanista vedere la maglia della Nazionale da inizio partita. 11 mesi praticamente, con in mezzo 8 partite tra Nations League e qualificazione ai prossimi Mondiali.